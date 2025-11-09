राहुल बोले, हम चाहते हैं फोन के पीछे ‘मेड इन चाइना’ नहीं, ‘मेड इन बिहार’ लिखा हो, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के किशनगंज में एक चुनावी रैली के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि अगर वोट चोरी नहीं हुई, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है।
Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 03:59:20 PM (IST)
Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 04:00:43 PM (IST)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी। फाइल फोटो
HighLights
- राहुल गांधी का भाजपा और आरएसएस पर हमला
- बिहार में वोट चोरी नहीं तो महागठबंधन की सरकार
- बिहार के किशनगंज में चुनावी रैली में गरजे राहुल
प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने रैली में कहा, भारत में इस समय दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस है, जो जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर देश को बांटना चाहता है, दूसरी ओर कांग्रेस और हमारा महागठबंधन है, जो सबको जोड़ने की बात करता है।
उन्होंने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत के बाज़ार में प्यार की दुकान खोलना था। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, नफरत मोदी जी की सोच और खून में है। वे देश को बांटने और दुश्मनी फैलाने की राजनीति करते हैं।
क्या मोदी जी ने कहा कि राहुल झूठ बोल रहे हैं?
राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान हुआ। हरियाणा में दो करोड़ मतदाता हैं, लेकिन 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। मतदाता सूची में ब्राज़ील मॉडल की तस्वीरें तक मिलीं।
कांग्रेस नेता ने आगे कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। क्या मोदी जी ने कहा कि राहुल झूठ बोल रहे हैं? नहीं कहा, क्योंकि मैंने सच बोला। राहुल ने बिहार के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर वोट चोरी रोकी गई, तो यहां 100 प्रतिशत महागठबंधन की सरकार बनेगी।
रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर तीखा बयान
राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में रोजगार का संकट गहराता जा रहा है और सरकार शिक्षा संस्थानों को बेचने में लगी है। बिना स्कूल और कॉलेज के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बिहार के लोग पूरे देश में मेहनत करते हैं, लेकिन अपने राज्य में काम नहीं पा रहे।
नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल बोले, मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि फोन के पीछे ‘मेड इन चाइना’ नहीं, बल्कि ‘मेड इन बिहार’ लिखा हो।
किसानों और उद्योग की बात भी उठाई
राहुल गांधी ने मक्का, मछली, आम और मखाना जैसे उत्पादों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की कमी के कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिलते। उन्होंने अमित शाह और अडानी समूह पर तंज कसते हुए कहा, अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन अडानी को औने-पौने दाम पर जमीन मिल जाती है।