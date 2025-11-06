मेरी खबरें
    ग्लोबल हुआ Bihar Election... फ्रांस समेत सात देशों के प्रतिनिधि पहुंचे बिहार, देखेंगे लोकतंत्र का महापर्व

    Bihar Assembly Election 2025 के पहले चरण का मतदान देखने सात देशों के 14 प्रतिनिधि बिहार पहुंचे हैं। आईईवीपी कार्यक्रम के तहत ये प्रतिनिधि ईवीएम प्रक्रिया, मतदाता सूची निर्माण और मतदान केंद्रों का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। फ्रांस, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित देशों के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रूबरू होंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 11:00:37 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 11:00:37 AM (IST)
    ग्लोबल हुआ Bihar Election... फ्रांस समेत सात देशों के प्रतिनिधि पहुंचे बिहार, देखेंगे लोकतंत्र का महापर्व
    ग्लोबल हुआ Bihar Election

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election Voting) के पहले चरण के मतदान पर अब दुनिया की निगाहें भी टिकी हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को देखने के लिए सात देशों के 14 प्रतिनिधि बिहार पहुंचे हैं। इनमें फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के प्रतिभागी शामिल हैं।

    चुनाव संचालन की विस्तृत जानकारी

    गुरुवार को ये विदेशी प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अधिकारियों के साथ पटना पहुंचे, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। यहां उन्हें बिहार में मतदान संपन्न कराने की तैयारी, मतदाता सूची निर्माण प्रक्रिया और चुनाव संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई।


    सीईओ कार्यालय ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की कार्यप्रणाली का लाइव प्रदर्शन दिखाया। प्रतिनिधियों ने भारत की पारदर्शी और तकनीक-आधारित चुनावी प्रणाली की सराहना की।

    वास्तविक मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन

    अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) के तहत सभी 14 प्रतिनिधि पांच और छह नवंबर को बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। वे नालंदा सहित कुछ मतदान केंद्रों पर जाकर वास्तविक मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे और ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। भारत के चुनावी तंत्र को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करने का यह एक अनोखा अवसर बन गया है।

