ग्लोबल हुआ Bihar Election... फ्रांस समेत सात देशों के प्रतिनिधि पहुंचे बिहार, देखेंगे लोकतंत्र का महापर्व

एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election Voting) के पहले चरण के मतदान पर अब दुनिया की निगाहें भी टिकी हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को देखने के लिए सात देशों के 14 प्रतिनिधि बिहार पहुंचे हैं। इनमें फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के प्रतिभागी शामिल हैं।

चुनाव संचालन की विस्तृत जानकारी गुरुवार को ये विदेशी प्रतिनिधि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अधिकारियों के साथ पटना पहुंचे, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। यहां उन्हें बिहार में मतदान संपन्न कराने की तैयारी, मतदाता सूची निर्माण प्रक्रिया और चुनाव संचालन की विस्तृत जानकारी दी गई।