Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के नतीजों पर शशि थरूर का रिएक्शन आया सामने, कांग्रेस को भेजा मैसेज

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत से काफी अधिक बढ़त बना ली है। दोपहर के तीन बजे के बाद एनडीए 206 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन केवल 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इन चुनाव नतीजों पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है।

उनका कहना है कि अंतिम परिणामों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में जीत-हार कई कारकों पर आधारित होती है। थरूर ने कहा कि फिलहाल बात सिर्फ रुझानों की है। एनडीए बड़ी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन आधिकारिक परिणाम आने से पहले निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निश्चित रूप से चुनावी कारणों का विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि वे गठबंधन में प्रमुख पार्टी नहीं थे, और राजद को भी अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी।