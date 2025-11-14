मेरी खबरें
    Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के नतीजों पर शशि थरूर का रिएक्शन आया सामने, कांग्रेस को भेजा मैसेज

    Shashi Tharoor: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत से काफी अधिक बढ़त बना ली है। इन चुनाव नतीजों पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 03:21:59 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 03:22:26 PM (IST)
    Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के नतीजों पर शशि थरूर का रिएक्शन आया सामने, कांग्रेस को भेजा मैसेज
    बिहार चुनाव के नतीजों पर शशि थरूर का रिएक्शन आया सामने

    HighLights

    1. बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए ने बनाई एकतरफा बढ़त
    2. चुनाव नतीजों पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई
    3. महिलाओं को कुछ लाभ जरूर दिए गए थे- शशि थरूर

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत से काफी अधिक बढ़त बना ली है। दोपहर के तीन बजे के बाद एनडीए 206 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन केवल 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इन चुनाव नतीजों पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है।

    उनका कहना है कि अंतिम परिणामों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में जीत-हार कई कारकों पर आधारित होती है। थरूर ने कहा कि फिलहाल बात सिर्फ रुझानों की है। एनडीए बड़ी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन आधिकारिक परिणाम आने से पहले निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निश्चित रूप से चुनावी कारणों का विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि वे गठबंधन में प्रमुख पार्टी नहीं थे, और राजद को भी अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी होगी।


    कानून के तहत यह वैध- शशि थरूर

    चुनावों को लेकर कुछ विश्लेषणों में दावा किया गया है कि महिलाओं के लिए चली सरकारी योजनाओं का एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पर थरूर ने कहा कि आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले महिलाओं को कुछ लाभ जरूर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि भले ही इसे पसंद किया जाए या नहीं, लेकिन कानून के तहत यह वैध है।

    यह स्वस्थ परंपरा नहीं है- थरूर

    उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने समाज के खास वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं चुनावी समय के आसपास लागू की हों। उनके अनुसार, यह स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी ऐसा होते देखा गया है।

