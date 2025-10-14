मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: टिकट न मिलने पर जन सुराज कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यालय में तोड़फोड़

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज की दूसरी प्रत्याशी सूची आने के बाद बवाल खड़ा हो गया। सूची में डॉ. गोविंद कुमार का नाम न होने से नाराज उनके समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 05:03:01 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 05:03:01 AM (IST)
    Bihar Election 2025: टिकट न मिलने पर जन सुराज कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यालय में तोड़फोड़

    HighLights

    1. जन सुराज की दूसरी प्रत्याशी सूची आने के बाद बवाल खड़ा हो गया
    2. समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की
    3. समर्थकों ने सरहिला स्थित जन सुराज कार्यालय में बैनर-पोस्टर फाड़ डाले

    एजेंसी, शिवाजीनगर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जन सुराज की दूसरी प्रत्याशी सूची आने के बाद बवाल खड़ा हो गया। सूची में डॉ. गोविंद कुमार का नाम न होने से नाराज उनके समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की।

    प्रशांत किशोर का पुतला फूंका

    प्रखंड के परसा पंचायत के सरहिला गांव निवासी एवं मौजूदा प्रखंड प्रमुख डॉ. गोविंद के समर्थकों ने सरहिला स्थित जन सुराज कार्यालय में बैनर-पोस्टर फाड़ डाले। पार्टी की प्रचार सामग्री और कार्ड आग के हवाले कर दिए। समर्थकों ने प्रशांत किशोर का पुतला फूंका और उन पर गंभीर आरोप लगाए।


    कार्यकर्ताओं का कहना था कि डॉ. गोविंद ने महीनों तक वारिसनगर क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों को जोड़ा, लेकिन टिकट न देकर पार्टी ने मेहनत और भावनाओं का अपमान किया। प्रदर्शनकारियों ने टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी और आर्थिक लेनदेन के आरोप भी लगाए।

    खुलकर विरोध करेंगे

    डॉ. गोविंद ने खुद कहा कि वे लंबे समय से वारिसनगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कैंपेन चला रहे थे। लेकिन सूची में अनदेखी से साफ है कि पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब वे और उनके समर्थक विधानसभा चुनाव में जन सुराज प्रत्याशी का खुलकर विरोध करेंगे। इस घटनाक्रम ने जन सुराज के भीतर गुटबाजी और असंतोष को उजागर कर दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.