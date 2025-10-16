मेरी खबरें
    तेजप्रताप की साली व चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी को लालू यादव ने दिया टिकट, यहां से बनाया उम्मीदवार

    राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सारण की परसा सीट से करिश्मा राय को टिकट देकर सबको चौंका दिया। करिश्मा चुनाव आयोग अधिकारी की पत्नी और तेजप्रताप यादव की साली हैं। वह दरोगा राय की पोती हैं। लालू परिवार से जुड़े विवादों के बावजूद उन्हें टिकट मिलना चर्चा में है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 11:39:58 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 11:39:58 AM (IST)
    तेजप्रताप की साली व चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी को लालू यादव ने दिया टिकट, यहां से बनाया उम्मीदवार
    लालू यादव के फैसले से सभी हैरान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. लालू यादव ने करिश्मा राय को दिया परसा सीट टिकट।
    2. करिश्मा, तेजप्रताप यादव की साली और दरोगा राय की पोती।
    3. करिश्मा ने लालू परिवार के प्रति जताया स्नेह और आस्था।

    एजेंसी, सारण। राजद प्रमुख लालू यादव ने सारण जिले के परसा विधान सभा क्षेत्र से चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी को टिकट देकर चौंका दिया है। इनका लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से भी खास रिश्ता है। वह उनकी साली व पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं।

    करिश्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लालू परिवार के प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए लिखा कि मुझे टिकट का लालच नहीं है। मैं राजद में टिकट के लिए नहीं जुड़ी थी। मैं तेजस्वी व तेजप्रताप के नेतृत्व में काम करना चाहती हूं।


    मैं पार्टी के लिए किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। लालू परिवार के प्रति मैं स्नेह का भाव रखती हूं। वह मेरे परिवार की तरह है। मेरे लिए लालू प्रसाद यादव और दारोगा राय एक आदर्श हैं, जिनके दिखाए गए रास्ते पर चलना है।

    दरोगा राय की पोती को मिला लालू परिवार को साथ

    • राजद करिश्मा के लिए युवा और ग्रामीण वोटरों का साधना चाहती है, लेकिन यह कई लोगों के लिए चौंकाने वाला फैसला है। तेजप्रताप यादव का करिश्मा की बहन एश्वर्या से तलाक का केस चल रहा है।

    • उन दोनों के रिश्ते काफी विवादों में रहे हैं। एश्वर्या ने लालू परिवार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में उनकी बहन करिश्मा को राजद का टिकट मिलना बेहद ही दिलचस्प है।

