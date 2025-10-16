तेजप्रताप की साली व चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी को लालू यादव ने दिया टिकट, यहां से बनाया उम्मीदवार

एजेंसी, सारण। राजद प्रमुख लालू यादव ने सारण जिले के परसा विधान सभा क्षेत्र से चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी को टिकट देकर चौंका दिया है। इनका लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से भी खास रिश्ता है। वह उनकी साली व पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं।

करिश्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लालू परिवार के प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए लिखा कि मुझे टिकट का लालच नहीं है। मैं राजद में टिकट के लिए नहीं जुड़ी थी। मैं तेजस्वी व तेजप्रताप के नेतृत्व में काम करना चाहती हूं।