तेजस्वी ने नकारा Bihar Election 2025 का Exit Poll, NDA की बढ़त को बताया प्रॉपगेंडा
बिहार चुनाव में दो चरणों में बंपर मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं और जनता बदलाव के लिए वोट कर चुकी है।
Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 03:41:53 PM (IST)
Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 03:41:53 PM (IST)
बिहार चुनाव में दो चरणों में ऐतिहासिक बंपर मतदान हुआ। (फोटो- एजेंसी)
HighLights
- बिहार में दो चरणों में हुआ ऐतिहासिक मतदान।
- एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई।
- तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को बताया प्रॉपगेंडा।
एजेंसी, पटना। बिहार चुनाव में दो चरणों में ऐतिहासिक बंपर मतदान हुआ। अब एनडीए और महागठबंधन चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को आए एक्जिट पॉल्स ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक्जिट पॉल्स में एनडीए बंपर बढ़त दी है, जिसको महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने सीधे नकार दिया है। उन्होंने इसे प्रॉपगेंडा बताया।
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि बिहार की जनता ने सरकार को बदलने के लिए बंपर वोटिंग की है। हम सरकार बनाने वाले हैं। 18 नवंबर को शपथ लेंगे और उसके बाद अपने घोषणा पत्र के हर एक वादे को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे।
इस चुनाव में बेहद पॉजीटिव फीडबैक मिला है। 1995 में राजद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। हमें बहुत अच्छा जन समर्थन मिला था। इस बार यह उससे भी बेहतर है। जनता बदलाव के आतुर है। वह नीतीश कुमार की सरकार से ऊब चुकी है। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है।
प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए दिखाए जा रहे एग्जिट पोल
- तेजस्वी ने कहा कि प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के सर्वे के जरिए मतगणना में लगे अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह इनके पक्ष में काम करें। भाजपा और एनडीए में बौखलाहट है। लोग वोट डाल रहे थे, तब एग्जिट पोल के जरिए मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई। यह साफ तौर पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है।
उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार कलम वाली सरकार बनेगी, जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगी। हम किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। एनडीए की हर बेईमानी का जवाब जनता देगी।