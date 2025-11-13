मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: इन भाजपा के स्टार प्रचारकों की चमक रही फीकी, मैदान से रहे गायब; चौंकाने वाले हैं नाम

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के कई स्टार प्रचारक प्रचार मैदान से नदारद रहे। पार्टी द्वारा घोषित 40 प्रचारकों में से आठ नेताओं को किसी प्रत्याशी ने नहीं बुलाया। भाजपा ने इस बार स्थानीय रणनीति अपनाई, जिससे बड़े नेताओं की चमक फीकी पड़ गई और प्रचार सीमित रह गया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 02:37:39 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 02:37:39 PM (IST)
    भाजपा के कई बड़े चेहरे प्रचार के मैदान से नदारद रहे। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आठ स्टार प्रचारक प्रचार मैदान से रहे नदारद।
    2. विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बुलाया।
    3. स्थानीय समीकरणों पर भाजपा ने जताया भरोसा।

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भाजपा के कई बड़े चेहरे प्रचार के मैदान से नदारद रहे। चुनाव आयोग को सौंपी गई सूची में भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए थे, लेकिन इनमें से आठ नेताओं को पार्टी या एनडीए के किसी भी प्रत्याशी ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया। ये स्टार प्रचारक अपने ही घरों में टिमटिमाते रह गए।

    इनमें भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूढ़ी, राधा मोहन सिंह, रेणु देवी और प्रेम कुमार जैसे दिग्गज चेहरे शामिल हैं।

    कई नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों से बाहर प्रचार के लिए नहीं निकल पाए, क्योंकि वह खुद मुकाबले में फंसे हुए थे। जबकि कुछ को एनडीए प्रत्याशियों ने बुलाना ही मुनासिब नहीं समझा।

    स्थानीय समीकरणों पर ज्यादा भरोसा

    राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इस बार भाजपा ने प्रचार की रणनीति स्थानीय समीकरणों पर केंद्रित रखी। प्रत्याशी उन्हीं नेताओं को बुला रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता या जातीय प्रभाव उनके क्षेत्रों में मजबूत है। इससे बड़े चेहरों की अपील सीमित रह गई।


    रणनीतिक व्यस्तता और गुटबाजी से परहेज

    कुछ प्रचारक खुद भी व्यस्त रहे या गुटबाजी की आशंका के चलते प्रत्याशियों ने उन्हें दूर रखा। कई सीटों पर ऐसे नेताओं को बुलाने से परहेज किया गया, जिनकी छवि किसी खास गुट से जुड़ी मानी जाती है। इससे टकराव से बचने और एकता का संदेश देने की कोशिश की गई।

    दिग्गजों की चमक फीकी

    भाजपा की प्रचार रणनीति में स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने से खर्च तो कम हुआ, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक मौजूदगी कमजोर दिखी। करीब 40 में से सिर्फ 15 से 20 स्टार प्रचारकों ने एक या दो से ज्यादा जनसभाएं कीं।

