रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति आएगी काम? कल बताएगा बिहार चुनाव का परिणाम
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर पूरे राज्य में सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब मतगणना के नतीजों का बेसब्री से इंतजर कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट) की गिनती होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के मतों की गणना की जाएगी।
Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 01:14:57 PM (IST)
Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 01:16:32 PM (IST)
बिहार चुनाव 2025 के शुक्रवार को आएंगे परिणाम।
इस सर्वे में जन सुराज पार्टी को शून्य से दो सीटें मिलने की संभावना
हालांकि, बाकी एग्जिट पोल्स से अलग एक्सिस माय इंडिया के सर्वे ने अनुमान जताया है कि बिहार में एनडीए बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। इस सर्वे के मुताबिक, एनडीए को 121 से 140 सीटें, महागठबंधन को 98 से 118 सीटें, और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को शून्य से दो सीटें तक मिलने की संभावना है।
अधिकांश सर्वेक्षण एनडीए की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं
कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, यह कहना अभी मुश्किल है। परिणाम मतदाताओं के रुझान और दलों की रणनीति पर निर्भर करेंगे। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
इस बीच, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें अधिकांश सर्वेक्षण एनडीए की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। मतदान समाप्त होने के बाद आए मैट्रिज, पी मार्क, जेवीसी पोल, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइड, चाणक्य स्ट्रैटजीज और एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स जैसे सर्वेक्षणों ने भी एनडीए की वापसी का संकेत दिया है।
66.91% मतदान, महिलाओं ने दिखाया उत्साह
इस बार बिहार में रिकॉर्ड 66.91% मतदान हुआ है। इसमें पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 62.8%, जबकि महिला मतदाताओं की भागीदारी 71.6% रही। चुनाव आयोग ने बताया कि यह 1951 के बाद का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है।
दो चरणों में संपन्न हुए चुनाव में 8.5 लाख से अधिक पोलिंग कर्मचारी, 1.4 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट, 243 जनरल ऑब्जर्वर और 38 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए गए। आयोग ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े प्रबंध किए गए थे।
अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने की सराहना
इस चुनाव की निगरानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी की गई। छह देशों के 16 प्रतिनिधि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत बिहार पहुंचे थे। उन्होंने राज्य की चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बताया।