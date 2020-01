Delhi Chunav 2020 में निर्भया के दरिंदों की फांसी में देरी भी चुनावी मुद्दा बन गई है। गुरुवार को भाजपा ने इस देरी के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री Prakash Javadekar ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि निर्भया के दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नोटिस पर सही वक्त पर कार्रवाई नहीं की और यही कारण है कि निर्भया के दरिंदे - विनय शर्मा, मुकेश सिंह, अक्षय कुमार और पवन गुप्ता आज तक जिंदा हैं। Prakash Javadekar के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने विनय शर्मा की दया याचिका पर 2.50 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली की जनता यह सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसकी सजा देगी।

Union Minister Prakash Javadekar: The hanging of the convicts in 2012 Delhi gang-rape case is now delayed because of Delhi govt's negligence. AAP is responsible for the delay in justice. Why did Delhi govt not give notice to the convicts for filing mercy plea in last 2.5 years? pic.twitter.com/wpny0vcd5h

— ANI (@ANI) January 16, 2020