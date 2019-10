रेवाडी। हरियाणा में चढ़े चुनावी रंग के बीच शुक्रवार को राहुल गांधी रेवाडी के क्रिकेट मैदान में बल्लेबाजी के हाथ आजमाते दिखाई दिए। दरअसल, महेंद्रगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी रेवाडी से हैलीकॉप्टर के जरिये रवाना होने वाले थे लेकिन खराब मौसम की वजह से हैलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका। ऐसे में रेवाडी पहुंचे राहुल गांधी खाली वक्त को गुजारने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रेवाडी के क्रिकेट मैदान में पहुंच गए। यहां क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों के बीच राहुल गांधी ने भी बल्लेबाजी में दो-दो हाथ आजमा लिए। कुछ देर तक खिलाड़ियों के बीच रहने के दौरान राहुल गांधी ने उनके साथ नेट प्रैक्टिस करते हुए बैंटिंग भी की।



ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने राहुल गांधी का रेवाडी के युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि 'महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद, खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का हैलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। जब तक मौसम ठीक नहीं हुआ उन्होंने रेवाडी के बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला'

— All India Mahila Congress (@MahilaCongress) October 18, 2019