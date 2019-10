पानीपत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता कांग्रेस पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। बुधवार को पानीपत में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की सरकार को तीन 'D' से चलने वाला बताया। अमित शाह ने कहा कि 'कांग्रेस की सरकार तीन D के सिद्धांत पर चलती है। पहला D दरबारियों की सरकार, दूसरा D दामाद की सरकार और तीसरा D दामाद के दलालों की सरकार।' शाह के निशाने पर गांधी परिवार भी रहा। शाह अपने संबोधन के दौरान अनुच्छेद 370 को लेकर भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए।

अमित शाह ने कहा कि 'अनुच्छेद 370 की वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाया और उनके हाथों में हथियार थमा दिए। आतंकवाद की शुरुआत नब्बे के दशक में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई जो अब तक जारी है। 40 हजार से ज्यादा लोग अब तक आतंकवाद की वजह से जान गंवा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया।'

Amit Shah in Haryana: Due to Article 370, Pakistan misled youth of J&K & gave weapons in their hands. In the era of terrorism that began during Congress government, from 90s till now, more than 40,000 people lost their lives to terrorism, but Congress never scrapped Article 370. pic.twitter.com/M7Mu0ODUau

