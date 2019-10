Haryana Assembly Polls: हरियाणा के सिरसा में बोले PM मोदी, ' करतारपुर साहिब से दूरी अब खत्म होने जा रही'

सिरसा। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा के दौरे पर हैं। यहां सिरसा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के जरिये कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि 'करतारपुर साहिब और हमारे बीच की सारी बाधाएं और दूरी अब खत्म होने जा रही हैं। पिछले 70 सालों से बाइनोक्यूलर से देखने की मजबूरी भी अब दूर होने जा रही है।' इसके पूर्व पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि तरण तारण के नजदीक कपूरथला से गोइंदवाल साहिब के बीच बने नए नेशनल हाईवे (NH) को अब 'गुरु नानक देव जी मार्ग' के नाम से पहचाना जाएगा।

Prime Minister Narendra Modi, in Haryana's Sirsa: The central govt has decided that the new National Highway built from Kapurthala to Goindwal Sahib, near Taran Taran, will now be known as 'Guru Nanak Dev ji marg'. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/LUxqshUPA1 — ANI (@ANI) October 19, 2019

पीएम मोदी ने कहा कि 'करतापुर कॉरिडोर लगभग पूरा हो चुका है। यह अवसर आजादी के सात दशकों के गुजरने के बाद आया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता था कि हमें इस पवित्र स्थल को दूर से बाइनोक्यूलर के जरिये देखना पड़ता था।' करतारपुर कॉरिडोर के जरिये पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

PM Modi, in Haryana's Sirsa: The distance and the obstacles between the holy place of our Guru Nanak Dev - Kartarpur Sahib and us, is now going to be eliminated. The helplessness to watch it through a pair of binoculars, for 70 yrs, is now being eliminated. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/9NsjKFeLkP — ANI (@ANI) October 19, 2019

उन्होंने कहा कि 1947 में बंटवारें की रेखा खींचने वाले जिम्मेदार लोगों ने यह नहीं सोचा कि श्रध्दालु गुरु से 4 किलोमीटर दूर कैसे रह सकते हैं? क्या कांग्रेस सरकार ने इस दूरी को कम करने के लिए प्रयास किए? कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की संस्कृति में ही है कि वह भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करती हैं।