दादरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मशहूर रेसलर बबीता फोगाट भी इस बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर दादरी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बबीता जहां इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं वहीं उनके पिता महावीर सिंह फोगाट का भी हाल ही में एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि 'बबीता की साफ छवि है और उसकी स्पीच काफी जुनून से भरी रही है। लोग इससे प्रभावित हुए हैं और उसे अपना आशीर्वाद दिया है। वह चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी।'

Mahavir Singh Phogat, father of wrestler Babita Phogat who is contesting from Dadri as BJP candidate: She has a clean image & her speeches are passionate, people are influenced by it & are giving her their blessings. She will win election by a big margin. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/X9Opxrm3WS

— ANI (@ANI) October 21, 2019