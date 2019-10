Haryana Polls 2019: दुष्यंत चौटाला का बीजेपी पर हमला, कहा - 'भाजपा हरियाणा को ना सिखाए राष्ट्रवाद'

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां भाजपा पर लगातार हमला कर रही हैं। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी (JPP) के दुष्यंत चौटाला भी अब BJP पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने भाजपा को नसीहत दी है कि बीजेपी हरियाणा के लोगों को राष्ट्रवाद ना सिखाए। उन्होंने कहा कि 'देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले शहीदों में से ज्यादातर हरियाणा से ही रहे हैं। शायद जितने जवान हमारे बॉर्डर की सुरक्षा में शहीद हुए उतने तो शायद गुजरात के जवान आज तक आर्मी में भर्ती भी नहीं हुए होंगे।'

Dushyant Chautala, JJP: BJP can't teach nationalism to Haryana. Among those who sacrificed lives for India, max. are probably from Haryana. Shayad jitne jawan hamare border ki suraksha mein shaheed huye itne toh shayad Gujarat ke jawan aaj tak Army mein bharti bhi nahi huye honge pic.twitter.com/xDd19Dlnwa — ANI (@ANI) October 15, 2019

दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि 'हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कोई शहीद ना हो। हम इस भूमि पर गर्व करते हैं जिसने हमें देश के लिए मजबूत बनाया है। सीमा पर मौजूद हर 10 जवान में से 1 जवान हरियाणा का होता है। फिर वह चाहे चीन सीमा हो या फिर पाकिस्तानी सीमा।'

Dushyant Chautala, Jannayak Janta Party: There is no village in Haryana which has no martyr. We are proud of this land that made us strong for this country. Every 10th jawan at the border, be it China border or Pakistan border is a jawan from Haryana. #HaryanaAssemblyPolls https://t.co/a7fle3BUnu — ANI (@ANI) October 15, 2019

उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रवाद की बात है बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 28 फीसदी है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों के मामले में देश में राज्य का चौथा स्थान है। सरकार ने यहां अपराधियों को छूट दे दी है कि वे यहां आएं और खुद को मजबूत करें।

Dushyant Chautala, JJP: As far as nationalism is concerned, biggest issue is unemployment. Haryana has unemployment rate of 28%. We rank 4th in the country as far as crimes against women is concerned. Govt has given opportunity to criminals to come here & strengthen themselves. — ANI (@ANI) October 15, 2019

हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को मतदान होना है। अब दोनों ही राज्यों में मतदान में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज होने लगा है।