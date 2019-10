चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गर्मी सोमवार को दिखाई दी। एक तरफ जहां पीएम मोदी बल्लभगढ़ में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर नूह में राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। इस जुबानी घमासान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी भी की। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास लाने में असफल रही है। आज विश्व के नेता भारत के साथ खड़े हैं। ग्लोबल पॉवर भारत के साथ काम करना चाहते हैं। मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस का आखिर क्या स्टैंड है उसे जनता के सामने रखना चाहिए।



पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 'मुझे याद है, पांच साल पहले जब मैंने हरियाणा में सरकार बनाने की बात कही थी तो उस वक्त विपक्ष ने मुझसे लगातार यह सवाल पूछा था कि हमारा कप्तान कौन होगा। आप लोगों ने कप्तान को भी देखा और 5 सालों में एक मजबूत टीम को भी देखा। जिन लोगों ने उस वक्त मुझसे सवाल किया था आज वो खुद अपनी लीडरशिप को साथ रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं।'

PM Modi in Haryana:I remember, 5 yrs back when I spoke of forming government in Haryana, opposition repeatedly asked me about our captain. You've seen the captain & a strong team in 5 yrs.Those who used to question me then are desperately trying to keep their leadership together. pic.twitter.com/ZEJem79ZNF

नूह में मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी



पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जहां बल्लभगढ़ में निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर नूह में राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमलावर होते नजर आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के लाउड स्पीकर हैं। वे उनके बारे में दिनभर बातें करते हैं। आज लोग आज अर्थव्यवस्था की हालत देख सकते हैं। 6 महीनों बाद आप लोग बेरोजगारी को महसूस करेंगे। आप लोगों को भारत में बेरोजगारी दिखेगी।'

Rahul Gandhi, Congress, in Haryana's Nuh: Narendra Modi is the loudspeaker of Ambani, Adani. He talks about them the entire day. You can see the state of economy today, after 6 months you will notice the unemployment. You will see the unemployment in India. pic.twitter.com/oAuJd7H8UI

