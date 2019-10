मुंबई। Aditya Thackeray Worli Assembly seat: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सूबे में एक बार फिर भाजपा-शिवसेना गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। शिवसेना के लिहाज से अब तक सामने आए रुझान खुशी की लहर पैदा करने वाले हैं। शिवसेना ना सिर्फ दोबारा सत्ता में आती दिखाई दे रही है, बल्कि उसे आदित्य ठाकरे के तौर पर एक नया लीडर भी मिल गया है। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे ने चुनाव जीतकर मुख्य धारा की राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही शिवसेना आदित्य ठाकरे को बड़े पद पर काबिज करने के लिए प्रोजेक्ट करने लगी है।

Aditya Thackeray, Shiv Sena, on his victory from Worli assembly constituency: I am very happy that the people have blessed me with so much margin and so many votes. #MaharashtraAssemblyPolls https://t.co/oe6sotQp0x pic.twitter.com/iUVgb4sBry

— ANI (@ANI) October 24, 2019