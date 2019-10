मुंबई। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना का गठबंधन भले ही पूर्ण बहुमत हासिल कर चुका हो, लेकिन दोनों ही दलों में सरकार बनाने को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है। सीएम की कुर्सी को लेकर अब तक दोनों ही दलों में खींचतान जारी है। इस बार शिवसेना सीएम पद को लेने पर अड़ी हुई है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि वह अगले पांच साल तक सूबे के सीएम रहेंगे। ऐसे में दोनों ही दलों के बीच अब तक सरकार बनाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा ने शिवसेना को डिप्टी सीएम के साथ ही 16 मंत्रियों के पद देने का कहा है, हालांकि अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं राजनीतिक गलियारों में 13-26 का फॉर्मूला भी चल रहा है।



इसके तहत मंत्रिमंडल में 13 शिवसेना के मंत्री और 26 भाजपा और सहयोगी दलों के मंत्रियों को जगह दी जाने की बातें चल रही हैं। हालांकि भाजपा नेता सुधीर मुंगन्तिवार ने इसे लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 'हम अब भी इस सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि मैं इतना ही कह सकता हूं कि शिवसेना 13 से ज्यादा मंत्रियों को डिजर्व करती है।'

Sudhir Mungantiwar, BJP on reports of 'proposal of 13-26 formula' by BJP to Shiv Sena for government formation in Maharashtra: We are still to discuss all these things but what I can say is Shiv Sena deserves more than 13. (file pic) pic.twitter.com/8Hm2fzsE4n

