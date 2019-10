मुंबई। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार बनने का रास्‍ता साफ हो गया है लेकिन महाराष्‍ट्र में थोड़ा पेंच उलझता नज़र आ रहा है। महाराष्‍ट्र के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शिवसेना के उद्भव ठाकरे लगातार बोलते आ रहे हैं कि वे सरकार के गठन को लेकर अपने 50-50 के उस फार्मूले पर कायम हैं जिस पर पहले से बात हो चुकी है। दूसरी तरफ, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने इस पर स्‍पष्‍ट और सार्वजनिक रूप से अभी केवल इतना ही कहा है कि इस पर जल्‍द ही जो भी तय होगा, सामने आएगा। उन्‍होंने इतना जरूर कहा है कि भाजपा अभी सबसे बड़ी पार्टी है। हम राज्य में गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। हम अगले 5 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार देंगे। लेकिन ठाकरे ने अब सख्‍त रवैया अपना लिया है।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: We have emerged as the largest party in the alliance in the state. We will give a stable govt of 'Yuti' (alliance) for the next 5 years in the leadership of Bharatiya Janata Party (BJP). #Maharashtra pic.twitter.com/GXsLmiMYQO

— ANI (@ANI) October 26, 2019