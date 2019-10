मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए होने जा रहे मतदान के लिए काउंट डाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भी राजनीतिक दल एक दूसरे को लगातार निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आयोजित एक सभा के दौरान कांग्रेस-एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने विपक्षी दलों के द्वारा घोषित किए गए घोषणा पत्र पर भी जमकर तंज कसा। सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस-एनसीपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से किए गए वादों में सिर्फ दो चीजों को ही छोड़ा है।



फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी ने घोषणा पत्र में जो दो चीजें छोड़ी हैं उसमें से पहली चीज है कि वे हर परिवार को ताजमहल बनवाकर देंगे और दूसरा कि हर परिवार को चांद पर एक प्लॉट दिया जाएगा।



बता दें कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन द्वारा जारी किए गए मेनिफेस्टों में जनता के लिए कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं। ऐसे में भाजपा ने इसे आड़े हाथों लिया है।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis, in Nagpur: There are only two things that Congress-NCP have left out of their election manifesto. First, that they will build a Taj Mahal for every family and second, that they will get plots of land on the moon for every family. pic.twitter.com/UhkK1u9yFX

