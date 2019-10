मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों का प्रचार तूफानी हो चुका है। इस बीच अब एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला भी बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अध्यक्ष शरद पवार पर तंज कसा है। पिंपरी चिंचवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की हालत वर्तमान में इतनी खराब हो चुकी है कि उनके लीडर राहुल गांधी बैंकॉक चले गए हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है।



सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी के साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर भी एक फिल्मी डॉयलाग का जिक्र करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "शरद पवार की हालत अब ऐसी हो चकी है जैसे 'आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बचे हुए मेरे पीछे आओ'

