जलगांव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलगांव में चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जलगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह विरोधियों को चुनौती देते हैं कि अगर उनमें दम है, तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा करें कि वे अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। वर्ना ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें।

पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत का मस्तक है। वहां का समूचा जीवन, कण-कण भारत की सोच और शक्ति को मजबूत करता है। अनुच्छेद 370, 35A, तीन तलाक जैसे मुद्दों पर पीएम ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 13 से 18 अक्टूबर के बीच 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

PM Modi: I challenge my opponents to come with clear stand (on Article 370). If you have courage, then announce it in your election manifesto to bring back #Article370.They are shedding crocodile tears everyday. Do they have strength to do it?Will people of this country allow it? pic.twitter.com/7xUIMLKtrs

— ANI (@ANI) October 13, 2019