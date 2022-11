53rd International Film Festival of India (IFFI): गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI), गोवा में बोले, क्षेत्रीय सिनेमा और अन्य जिन्हें कहीं और मंच नहीं मिल पाता है, वे गोवा के आईएफएफआई में पहुंचें। इस प्लेटफॉर्म के जरिए वे दुनिया के कोने-कोने में पहुंच सकते हैं। त्योहार खरीदारों के लिए एक बाजार भी है। भारत दुनिया का कंटेंट हब बन सकता है।

हमारे पास फिल्म उद्योग-सर्वश्रेष्ठ शूटिंग स्थलों से लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के लिए आवश्यक सब कुछ है। प्रोत्साहन और फिल्म सुविधा के संबंध में सरकार से जो भी आवश्यक होगा, हम करेंगे। 40% से अधिक काम महिलाओं से आया है। 1000 आवेदनों में से 75 रचनात्मक दिमाग चुने गए और सबसे छोटा 18 साल का है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के उद्घाटन समारोह में अभिनेता अजय देवगन बोले, मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है।

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा फिल्म महोत्सव आयोजित करते हैं जहां दुनिया भर के फिल्म निर्माता अपनी फिल्में दिखाने आते हैं। अभिनेत्री सारा अली खान ने कहा, मैं भारतीय फिल्म बिरादरी का हिस्सा बनकर खुश हूं। मैं उत्साहित हूं कि मुझे आईएफएफआई में प्रेरक गीतों पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। गीतकार प्रसून जोशी ने कहा, मैं यहां हर साल आता हूं। इस बार इसे और अधिक व्यवस्थित और संरचित देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं दुनिया भर से आने वाले लोगों को देखकर बहुत खुश हूं।

Union Minister Anurag Thakur & many Bollywood celebrities attend opening ceremony of 53rd International Film Festival of India (IFFI), in Goa

Over 40% of work has come from women. 75 creative minds picked out of 1000 applications & the youngest one is 18 years old: Anurag Thakur pic.twitter.com/DMzRYXLKAJ

