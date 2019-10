Sye Raa Narasimha Reddy: साउथ सुपर स्टार चिरंजीवी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'सैरा नरसिम्हा रेड्डी' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर बुधवार को रिलीज हुई थी और पांच दिन में ही इसकी केवल साउथ राज्यों की कमाई 100 करोड़ से ज्यादा है। स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर केंद्रित इस फिल्म के बाद अब चिरंजीवी अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान लगा रहे हैं।

एक्टर चिरंजीवी ने विजयादशमी के शुभ मौके पर निर्देशक कोरताला शिवा के साथ नई तेलुगु फिल्म आधिकारिक रूप से लॉन्च की। कोनिडेला प्रोडक्शन कंपनी और मैटिनी एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस फिल्म का अभी नाम तय नहीं किया गया है। लॉन्च सेरेमनी चिरंजीवी की मां अंजना देवी, बेटा राम चरण और पत्नी सुरेखा शामिल हुए।

प्रोजेक्ट के जॉनर के बारे में अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक एक्शन ड्रामा होगा। शिवा को मिर्ची, श्रीमंथुडु और भारत अने नेनु जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है।

फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। इसकी सिनेमेटोग्राफी तिरू द्वारा की जाएगी जबकि श्रीकर प्रसाद एडिटिंग देखेंगे। सुरेश सेल्वाराजन प्रोडक्शन डिजाइन को संभालेंगे।

बता दें कि सैरा नरसिम्हा रेड्डी ने अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की सफलता की पार्टी अल्लू अर्जुन ने अपने फूफा चिरंजीवी के लिए रखी थी।

It’s was a pleasure for the entire Allu family to host a success party for Syeraa unit . So happy to host this for our MEGASTAR garu along with many other Stars & Directors . The pleasure was totally ours . I Thank everyone for joining us on behalf of the Allu Family . pic.twitter.com/vfMkNYja8n

— Allu Arjun (@alluarjun) October 5, 2019