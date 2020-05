Akshay Kumar के कजिन Sachin Kumar का निधन हो गया। 15 मई को सचिन कुमार को दिल का दौरा पड़ा था। सचिन कुमार ने एकता कपूर के शो कहानी घर घर की में अभिनय किया था। इस शो के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी और फोटोग्राफर बन गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन कुमार ने 13 मई को अपना जन्मदिन मनाया और उसके दो दिन बाद उनकी मौत हो गई। सचिन अपने भाई अक्षय कुमार के काफी करीब थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन कुमार अपने माता-पिता के साथ थे। उन्हें दूसरी चाभी से दरवाजा खोलना पड़ा।

टीवी एक्टर राकेश पॉल ने सचिन की आकस्मिक मौत पर हैरानी जताई। उन्होंने फेसबुक पर उनकी फोटो शेयर की और लिखा, 'मेरे भाई तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा याद रखेंगे... सचिन तुम बहुत जल्दी चले गए यार...।

पॉल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, 'जब तक मैं उनके निधन के बारे में जान पाया, मैं उन्हें नहीं देख पाया, उन्हें पहले ही श्मशान ले जाया गया था। मैंने जो पता चला है वह यह है कि वह सोने चला गया था और अगले दिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसके माता-पिता घबरा गए और उन्होंने चाभी ढूंढी और जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो वह गुजर चुका था। वह अपने माता-पिता के साथ रह रहा था। यह घटना संभवत: देर रात या सुबह की है।'

सचिन के अचानक दुनिया से अलविदा कहने से कई सेलेब्स ने दुख जाहिर किया। फिल्म क्रिटिक सलिल साद ने ट्वीट किया, 'हमने साथ में काम किया था और अब पता चला कि तुम नहीं रहे।'

We worked together and now one gets to know that you are no more!! #Stunned and #Shocked #SachinKumar pic.twitter.com/6Cxh3oKiwR

— salil arunkumar sand (@isalilsand) May 15, 2020