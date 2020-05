कई अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ Akshay Kumar कोरोना महामारी के समय लोगों की मदद करने में आगे हैं। अक्षय कुमार ने एक बाद फिर मुंबई पुलिस की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है जो कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए जंग लड़ रहे हैं। अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस को कोविड-19 लक्षणों का पता लगाने में मदद करने के लिए 1000 रिस्ट बैंड्स डोनेट किए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रिस्ट बैंड के माध्यम से शरीर में बदलाव पता चलेंगे। इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, स्टेप काउंट से लेकर कैलोरी को मॉनिटर किया जा सकता है।

अक्षय कुमार पुलिस और डॉक्टरों को सलाम करते आए हैं जो कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए रात-दिन लगे हैं। उन्होंने एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा था, 'मैं रोजाना बहादुरी की घटनाएं सुनता हूं कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो डर और थकावट को एक तरफ रखकर हमें पहले रख रहे हैं। ऐसी ही एक हीरो हमारी महाराष्ट्र पुलिस है, मैं सम्मान के तौर पर अपनी डीपी उनके लिए बदल रहा हूं।'

Everyday I hear incidents of bravery of our frontline workers who are putting fear & exhaustion aside and putting us first. One such hero is our Maharashtra Police, I’m changing my DP to theirs as a mark of respect.Join in, together let’s say #DilSeSalute to them🙏🏻 @DGPMaharashtra

अक्षय कुमार ने कोरोना पीड़ितों के लिए काफी डोनेशन भी दिया है। उन्होंने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दान किए थे। अक्षय ने ट्वीट करते हुए लिखा था,' यह वह समय है जब हम सबके जीवन का सवाल है। हमें कुछ करने की जरूरत है हम जो भी कर सकें। मैं अपनी बचत से 25 करोड़ रुपए का योगदान पीएम रिलीफ फंड में देने की प्रतिज्ञा करता हूं। आओ जीवन बचाएं। जान है तो जहान है।

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. 🙏🏻 https://t.co/dKbxiLXFLS

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 28, 2020