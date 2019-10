PM Modi meets Bollywood Stars: बॉलीवुड के कई एक्टर्स और फिल्ममेकर्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर एक पहल पर चर्चा करने के लिए मिले थे। मोदी जी बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान, आमिर खान सही कई दिग्गजों से घर पर मिले और खुलासा किया कि वे भारत में एक इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट समिट होस्ट करने की योजना बना रहे हैं।

चर्चा के बाद प्रधानमंत्री को शाहरुख खान ने इस उद्देश्य के लिए साथ जोड़ने के लिए शुक्रिया अदा किया और एक्टर ने पीएम मोदी और आमिर खान के साथ एक सेल्फी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की।

Thank u @narendramodi for hosting us & having such an open discussion on #ChangeWithin & the role artistes can play in spreading awareness of the msgs of The Mahatma. Also the idea of a University of Cinema is extremely opportune! pic.twitter.com/kWRbNk3xzo

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 19, 2019