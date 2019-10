एक्टर अक्षय कुमार और उनकी बेटी नतारा को साथ देखने का अपना ही मजा है। अक्षय बेटी नितारा को जहां हर सुविधा दे रहे हैं, वहीं वे उसे जमीन से जुड़ा रहना भी सीखा रहे हैं। अक्षय ने नितारा के साथ एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कि वह एक बुजुर्ग दंपत्ति की झोपड़ी में नजर आ रहे हैं। अक्षय और नितारा मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उन्होंने थोड़ा पानी पीने के लिए बुजुर्ग दंपत्ति के घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन दिलचस्प बात उन्हें वहां गुड़-रोटी की ट्रीट भी मिल गई।

अक्षय कुमार ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आज मॉर्निंग वॉक पर बेटी को एक जीवन का सबक मिला। हम एक दयालु, बुजुर्ग कपल के घर में पानी पीने के लिए घुसे और उन्होंने हमारे लिए स्वादिष्ट गु़ड़-रोटी खिलाई। दया दिखाने में कोई पैसा नहीं लगता लेकिन इसके मायने काफी हैं।'

इन तस्वीरों में से एक में अक्षय और नितारा घर में घुसते हुए दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उन्होंने कपल के साथ कैमरे के सामने पोज दिया है। यह वाकई कम देखने को मिलता है कि अक्षय तस्वीर में नितारा का चेहरा दिखाए।

Today’s morning walk turned into a life lesson for the little one. We walked into this kind, old couple’s house for a sip of water and they made us the most delicious gur-roti. Truly, being kind costs nothing but means everything! pic.twitter.com/UOwm2ShwaX

