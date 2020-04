कोरोना वायरस के इस प्रकोप के बीच Irrfan Khan की मौत की खबर उनके चाहने वालों के लिए और भी ज्यादा दुखद है। कैंसर से दो साल से जंग लड़ रहे इरफान खान ने जैसे ही दुनिया से अलविदा कहा उन्हें प्यार करने वालों के आंखों में आंसू आ गए। Amitabh Bachchan अपने Piku को-स्टार Irrfan Khan के निधन की खबर से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि वह एक शानदार साथी थे और सिनेमा की दुनिया में उनका योगदान बहुत बड़ा है।

अमिताभ बच्चन को जैसे ही इरफान के निधन की खबर मिली उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, 'अभी इरफान खान के निधन की खबर मिल रही है .. यह एक सबसे परेशान करने वाली और दुखद खबर है .. एक अविश्वसनीय प्रतिभा .. एक महान साथी कलाकार .. सिनेमा की दुनिया के लिए एक शानदार योगदानकर्ता .. हमें बहुत जल्द छोड़ दिया .. एक बहुत बड़ा खालीपन...प्रार्थना और दुआ।'

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020