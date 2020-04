इरफान खान, राधिका मदान और करीना कपूर की Angrezi Medium का सिनेमाघरों में आना हुआ और देश के तमाम प्रदेशों में कोरोनावायरस के फैलाव के डर के कारण सिनेमाघर बंद कर दिए गए। फिल्म तीन-चार दिन में बमुश्किल नौ करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाई। जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि कम से कम 50 करोड़ रुपए तो इसे मिलेंगे ही। कई लोग भी इसे देखना चाह रहे थे लेकिन देख ही नहीं पाए। अब वो लोग खुश हो सकते हैं। यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है।

'अंग्रेजी मीडियम' के बारे में इरफान खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है 'पिता - पुत्री का ये उतार-चढ़ावभरा सफर अब देखा जा सका है। इसका वर्ल्ड प्रीमियर है डिज्नी + हॉट स्टार वीआई पर '। उन्होंने इस ट्वीट को करीना कपूर खान, राधिका मदान और दीपक डोब्रियाल को टैग किया है।

Hop on to the dreamy roller-coaster ride with this father-daughter duo as we bring to you the World Digital Premiere of #AngreziMedium only on @DisneyplusHSVIP! Watch now: https://t.co/DQsHL0vAsC#KareenaKapoorKhan @radhikamadan01 #DeepakDobriyal #DineshVijan #HomiAdajania pic.twitter.com/FfcWklzTMu

— Irrfan (@irrfank) April 5, 2020