एक्टर शाहरुख खान इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। उनके बेटे आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को ड्रग छापे में पकड़ा था। उसकी जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। वह आर्यन खान को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। आर्यन की गिरफ्तारी पर शाहरुख को ट्रोल किया जा रहा है। वहीं बॉलीवुड के कई कलाकार उनके समर्थन में आगे आए हैं। अब संगीतकार विशाल ददलानी ने बड़ा बयान देकर सुपरस्टार के परिवारों को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एसआरके और उनके फैमिली का इस्तेमाल स्मोकस्क्रीन के रूप में किया जा रहा है। अडानी बंदरगाह पर 3000 किलोग्राम तालिबानी-नशीली दवाओं की खेप मिलने और भाजपा नेता के बेटे द्वारा किसानों की हत्या का मामला भटकाने के लिए शाहरुख को टारगेट किया जा रहा है।

बता दें फिल्ममेकर धूपाश्विनी ने ट्विटर पर लिखा था कि पिछले 30 सालों में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके कितने प्रोड्यूसर और निर्देशक उनके साथ खड़े हैं। इसके जवाब में विशाल ने दिया। इससे पहले रवीना टंडन, ऋतिक रोशन, जॉनी लीवर, जोया अख्तर और हंसल मेहता जैसे सितारों ने भी सोशल मीडिया पर शाहरुख को अपना समर्थन दिया।

If Composers count, I am.

SRK and his family are being used as a smokescreen, a soft target to distract from the 3000kg Talibani-drug haul at the Adani port, and to distract from the murder of farmers by the son of a BJP member/MLA.

Straight-up. https://t.co/dtk4YJ7ZHW

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) October 9, 2021