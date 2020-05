बालिका वधू ने 8 साल पूरे किए, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने फैन्स ने ट्रेंड किया #8YearsOfShivrajShekhar

बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के टीवी शो बालिका वधू में शिवराज शेखर के किरदार से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली थी। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और शो में अपने सकारात्मक किरदार के कारण वह घर-घर में पहचाने जाने लगे थे। चूंकि शो ने 8 साल पूरे कर लिए तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स ने ट्विटर पर #8YearsOfShivrajShekhar ट्रेंड कर दिया। सिद्धार्थ के फैन्स उस शो की उनकी कुछ फोटो औ वीडियो शेयर कर रहे हैं, वह भी दिल छूने वाले कैप्शन के साथ

सिद्धार्थ शुक्ला के एक बड़े फैन ने एक्टर की कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी ट्वीट की जिसमें वह आनंदी के साथ दिख रहेहैं। उसने कैप्शन लिखा, 'शिव और आनंदी का रोमांस और केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। शिव की आंखें और आनंदी के लिए उसकी पजेसिवनेस ने दर्शकों को कायल कर दिया था।'

It was episode number 1000..Shiv...😍Entry..it was the bestest part of that show.. 👌I like Sidharth shukla 😍since then..he looked equally.. Good with both anandis.. Missing pratyusha 😢 #8YearsOfShivrajShekhar pic.twitter.com/pAEcYlhZOI

The chemistry of Shiv and Anandi❤.... #8YearsOfShivrajShekhar @sidharth_shukla pic.twitter.com/vtJElIUkkU

He's such a cutie please, now he's even more cuter.😫♥️ @sidharth_shukla #SidharthShukla ♥️ pic.twitter.com/sW1DsP9wgk

The outstanding actor he is....🥺♥️

एक फीमेल फैन ने तो उन्हें प्रिंस चार्मिंग कहा।

This picture looks like :- A Prince charming coming on the white horse for his princess❤

If u didnt watch BV atleast watch his entry❤U will surely fall in love with him

Shivraj Shehkhar is special for him & for us too❤ #CollectorSaab @sidharth_shukla #8YearsOfShivrajShekhar pic.twitter.com/haz5I7BdCD

— Manu💃 (@_Enamourrr_) May 14, 2020