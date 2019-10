Bigg Boss 13: माहिरा पर लगभग हाथ उठा ही दिया था सिद्धार्थ शुक्ला ने, फैन्स बोले - कहीं 'मेंटल प्रॉब्लम' तो नहीं

Bigg Boss 13: एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला इन दिनों बिग बॉस सीजन 13 के घर में है और फिलहाल इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके ट्रेंडिंग का कारण बिग बॉस 13 के पिछली रात को प्रसारित हुआ एपिसोड है जिसमें उनका एग्रेशन का एक अलग ही लेवल दर्शकों ने देखा। उनका गुस्सा ऐसा था कि लगभग माहिरा शर्मा पर हाथ उठा ही दिया था। उनके फैंस की इस तरह के व्यवहार से हैरान है और ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को 'मेंटल प्रॉब्लम' तो नहीं।

बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की इमेज एक विनम्र, नरम दिल के इंसान के रूप में है। उन्होंने बालिका वधू में शिव की भूमिका निभाई थी जो कि बहुत सलीकेदार किरदार था। उनकी इमेज इस शो से ऐसे ही सॉफ्ट-हार्टेड व्यक्ति के रूप में बनीं। उन्होंने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से हिंदी फिल्म डेब्यू किया और वे रिअलिटी शो झलक दिखला जा में भी नजर आए। रश्मि देसाई के अपोजिट 'दिल से दिल तक' में वे एक आदर्श पति की भूमिका में थे। लेकिन डेली सोप्स में उनकी झलकती पर्सनेलिटी के विपरीत, सिद्धार्थ ने विवादित बिग बॉस के घर में एंट्री की। लेकिन लगता है कि इस 13वें सीजन में उन्होंने गलत जगह कदम बढ़ा लिए हैं।

बुधवार को प्रसारित हुए शो में सिद्धार्थ ने लगभग माहिरा पर हाथ उठा ही दिया था और पारस से भी लड़ाई की। 23वें दिन सिद्धार्थ टास्क के दौरान हिंसक हो गए। इस दिन की शुरूआत ही खराब हुई जब उनकी अपनी अच्छी दोस्त आरती सिंह से झगड़ा कर लिया। उनका स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हुए बहसबाजी हो गई। उसके बाद उसने टेबल्स और बॉक्सेस उलट-पलट करना शुरू कर दिए। पारस ने चेतावनी दी कि वह हिंसक न हो लेकिन पारस का प्रयास व्यर्थ गया और बीच में ही टास्क छोड़ना पड़ा।

एपिसोड के दौरान, माहिरा के साथ भी उसकी लड़ाई आ गई जिसने सीढ़ी बचाने के लिए उसे छक्का दे दिया। इससे पहले की कुछ होता, सभी ने सिद्धार्थ से लड़ाई शुरू कर दी और उसे फिजिकल होने का आरोप लगाया। शो के फैन्स ने भी ट्विटर के जरिए इस एपिसोड को लेकर अपने विचार रखे। कुछ फैन्स ने सिद्धार्थ के गुस्से के लिए माहिरा को दोष दिया तो कुछ को हैरानी हुई कि कही सिद्धार्थ को दिमागी बीमारी तो नहीं।

कुछ लोगों को उनका टास्क के दौरान ये एटिट्यूड पसंद नहीं आया। बता दें कि अधिकांश घरवाले भी सिद्धार्थ के लिए यही कहते हैं कि उन्हें बात करने की तमीज नहीं है।

एक यूजर ने तो सिद्धार्थ शुक्ला की फीमेल फैंस को ताना मारा है।

