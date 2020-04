साउथ सुपरस्टार Chiranjeevi ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड मेगास्टार Amitabh Bachchan ने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के डेली वेज वर्कर्स के लिए कोरोना रिलीफ कूपन अरेंज किए हैं। अमिताभ बच्चन ने 1500 रुपए के 12 हजार कूपन दिए हैं जिसे ये वर्कर्स बिग बाजर से रीडिम करा सकते हैं। चिरंजीवी ने का खुद का एक चैरिटी ट्रस्ट है जिसमें उन्होंने अब कोरोना क्राइसेस चैरिटी बनाई है। वह इसके अंतर्गत तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के डेली वेज वर्कर्स को जरूरी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं जो कि लॉकडाउन के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

उन्होने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि अमिताभ बच्चन ने भी इन वर्कर्स के लिए योगदान किया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 1.80 करोड़ रुपए के रिलीफ कूपन उन्होंने भेजे हैं। चिरंजीवी ने लिखा, 'अमित जी ने तेलुगू राज्यों में डेली वेज फिल्म वर्कर्स को बांटने के लिए 1500 रुपए के 12000 कोरोना रिलीफ कूपन्स की व्यवस्था की है। इस शानदार पहल के लिए 'बिगबी' को बहुत शुक्रिया। ये कूपन्स बिग बाजार स्टोर्स पर रीडिम कर सकते हैं।'

Amit ji @SrBachchan has arranged 12000 Corona Relief Coupons of Rs1500 each to be distributed to the Daily wage Film workers in Telugu States from the proceeds of #Family.A BIG THANK YOU to ‘BIG B’ for this wonderful initiative.These coupons can be redeemed at #BigBazaar stores pic.twitter.com/XK0vjL38MT

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 17, 2020