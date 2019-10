Varun Dhawan जो भी काम करते हैं पूरी तरह रम कर करते हैं और मस्ती तो खैर उनकी जारी रहती ही है। अभी वे अपनी नई फिल्म Coolie No 1 को पूरा करने में जुटे हैं। इस फिल्म को शूटिंग उन्होंने तीन महीने पहले शुरू की थी। तब से वे लगातार अपने फैन्स को इसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। कभी वे स्टारकास्ट में जुड़ने वाले कलाकारों से मिलवाते हैं और कभी वे सेट पर हुई मस्ती को शेअर करते हैं। सोशल मीडिया पर वो अपना ऑब्जर्वेशन भी दिखाते रहते हैं। इस बार उनकी ध्यान गया है फिल्म की हीरोइन सोहा अली खान की खाने की प्लेट पर।

इस प्लेट की तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। उन्होंने इस बारे में कुछ लिखा नहीं है लेकिन साफ जाहिर है कि वरुण धवन यह दिखाना चाह रहे हैं कि सारा कितना कम रखती है अपनी डाइट को। इस थाली में आपको ककड़ी के कुछ टुकड़ों के अलावा एक छोटी-सी रोटी और जरा-सी सब्जी दिखेगी।

अभी कुछ वक्त पहले ही यह दोनों कलाकार बैंकाक से शूट शेड्यूल पूरा करके मुंबई लौटे हैं। यहां उन्होंने फिल्म के गानों के लिए तैयारी में वक्त बिताया और अब शूट कर रहें हैं। इस फिल्म में गोविंदा और करिश्माा कपूर का मशहूर गाना 'मैं तो रस्ते से जा रहा था' भी है।

बता दें कि रजत रवैल भी इस फिल्म की टीम का हिस्सा हैं। जब कॉमेडियन थाइलैंड पहुंचे थे तो वरुण धवन ने उनका जोरदार स्वागत किया था और एक वीडियो पोस्ट किया था।

Thailand 🇹🇭 mein coolie coolie. The cast got bigger #rajatrawal pic.twitter.com/yxAMLQzDZy

कहा जा रहा है कि रजत इस फिल्म में कूली का रोल कर रहे हों। इन दोनों ने 'जुड़वा 2' में भी साथ ही काम किया था। 'कूली नं. 1' में वरुण धवन कुंवर महेंद्र प्रताप के रोल में हैं। यह फिल्म गोविंदा और करिश्मा कपूर की ब्लॉकबस्टर 'कुली नं 1' का रीमेक है, जो 1995 में आई थी। उसे डेविड धवन ने निर्देशित किया था, अब वे ही इसे फिर बना रहे हैं। गोविंदा और करिश्मा के रोल ही वरुण धवन और सारा अली खान कर रहे हैं।

