एक्टर Dharmendra ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कोरोनो वायरस महामारी के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में वह बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति के पीछे क्या कारण है। धर्मेंद्र ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इससे सबक लेना होगा। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'एक नेक इंसान होकर जिंदगी को जियो, मालिक अपनी हर नीमत से झोली भर देगा आपकी।'

वीडियो में धर्मेंद्र एक कुर्सी पर बैठे और वीडियो में कहते हैं, 'आज इंसान अपने गुनाहों की सजा पा रहा है। ये कोरोना हमारे बुरे कर्मों का फल है। अगर हमने इंसानियत से मोहब्बत की होती तो यह घड़ी कभी नहीं आती। आज भी सबक ले लो इससे। इंसानियत से प्यार करो। इंसानियत को जिंदा रखो। आज में दुखी होकर कह रहा हूं। भगवान के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक हो जाओ।'

बेटी ईशा देओल ने ट्विटर पर वीडियो की रिएक्शन में हार्ट का इमोजी पोस्ट किया। पोते करण देओल ने भी हार्ट इमोजी के साथ लिखा, 'लव यू बड़े पापा।'

उन्होंने पहले अपने फैन्स के लिए एक मैसेज शेयर किया था जिसमें उन्हें घर के अंदर रहने के लिए कहा गया था। उन्होंने लिखा, 'आप बंदूक से कोरोना वायरस को नहीं मार सकते। यह भीड़ में कहीं है। इंतजार करें और एक और 15 दिनों के लिए देखें, इससे यह खुद मर जाएगा। घर पर ही, इसे योग और व्यायाम करके कुछ बुरी आदतों से छुटकारा पाने के अवसर के रूप में लें। मोदी जी के भाषण के अनुसार कार्य करें।'

