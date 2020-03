बॉलीवुड स्टार्स से लेकर टीवी एक्टर्स तक, हर कोई Coronavirus को लेकर जागरुकता फैलाने और जनता को जागरुक करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मशहूर टीवी एक्ट्रेस Divyanka Tripathi के एक हालिया ट्वीट ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया है। जहां कोरोनोवायरस का मुकाबला करने के लिए काम-धंधे बंद हो रहे हैं, वहीं दिव्यांका त्रिपाठी ने महसूस किया कि बहुत कम ट्रैफिक के कारण कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने का यह सही समय है।

उसने ट्वीट किया, 'मुंबई में बहुत कम ट्रैफिक के साथ, यह मेट्रो, पुलों और चिकनी सड़कों को जल्दी से पूरा करने के लिए एक अवसर की तरह लगता है।'

दिव्यांका त्रिपाठी की यह सोच यूजर्स को जरा भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे 'असंवेदनशील' कहा।

ट्विटर यूजर्स से उन्हें काफी खरीखोटी सुनने को मिली कि उन्होंने वर्कर्स की हेल्थ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। यहां तक कि कुछ लोगों ने उन्हें ट्वीट डिलीट करने को भी कहा। कुछ ने उनके ट्वीट को अस्पष्ट, महत्वहीन और अमानवीय' कहा।

लेकिन वे श्रमिक भी इंसान ही हैं और मेट्रो और सड़कों तो तब भी बन सकती हैं जब चीजें व्यवस्थित हो जाएगी...तो इतने सारे श्रमिक के जीवन को दांव पर क्यों रखना।

हालांकि दिव्यांका त्रिपाठी जब ट्रोल होने लगी तो उन्होंने इस ट्वीट के लिए माफी भी मांग ली।

उन्होंने लिखा, 'हम सभी इंसान हैं और गलतियों के लिए अतिसंवेदनशील हैं। इस अस्थिर और हिंसक सोशल मीडिया की दुनिया में, महत्वपूर्ण सवाल यह है: अगर कोई एहसास करने और माफी मांगने में सक्षम है .. तो क्या आप माफी करने और आगे बढ़ने में सक्षम हैं? क्या सब कुछ खबर और तर्क का बिंदु होना चाहिए? वहां मानवता कहां है?'

