अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल जमानत नहीं मिली। ड्रग्स मामले में सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे के बाद जारी है। ड्रग रोधी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आज जवाब देंगे। कल अधिवक्ता अमित देसाई, मुकुल रोहतगी और अली काशिफ खान देशमुख ने आरोपियों की ओर से दलीलें रखीं। आरोपी अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश देसाई ने कहा कि अदालत को पहली रिमांड के दौरान कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। आरोपी मुनमुम धमेचा के वकील देशमुख ने कहा कि क्रूज पर तलाशी के दौरान की गई बरामदगी से उनका कोई संबंध नहीं है। आर्यन खान 8 अक्टूबर से जेल में है। एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी पर ड्रग छापे के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान इससे पहले दो बार जमानत से इनकार कर चुके हैं। पिछले हफ्ते उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाली विशेष एंटी-ड्रग्स कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते में छिपे चरस के बारे में पता था और यह "सचेत कब्जे" के बराबर था। आर्यन और 18 अन्य के साथ अरबाज मर्चेंट को भी गिरफ्तार किया गया था।

Mumbai | Hearing in bail applications of Aryan Khan and others begins at Bombay High Court

ASG Anil Singh representing NCB says Accused no. 1 (Aryan Khan) is not a first time consumer of drugs, he was in contact with drug peddlers.

— ANI (@ANI) October 28, 2021