83 Movie Trailer Release: बॉलीवुड एक्‍टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फ‍िल्‍म 83 का ट्रेलर मंगलवार यानी आज र‍िलीज हो गया है. ट्रेलर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज़ी से शुरू हो गई। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फ‍िल्‍म की खास बात यह है कि रणवीर के साथ उनकी पत्‍नी एवं अदाकारा दीपिका पादुकोण भी फिल्म में नजर आएंगी। फ‍िल्‍म 83 का फैंस काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में ट्रेलर लॉन्च होने के बाद दर्शकों में उत्साह नजर आने लगा है। साथ ही सोशल मीडिया पर फ‍िल्‍म 83 के ट्रेलर को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। ट्रेलर देख आप 1983 के उस ऐतिहासिक पल को महसूस कर पाएंगे। इस ट्रेलर में रणवीर का लुक लोगों को काफी इंप्रेस कर रहा है। वहीं, कपिल देव की पत्नी का रोल निभा रहीं दीपिका पादुकोण भी कपिल देव की पत्नी के लुक को जस्टिफाई करती हुई नजर आ रही हैं।

खेल विशेषज्ञ गौरव कालरा ने फिल्म का ट्रेलर शेयर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Koo पर शेयर करते हुए लिखा- ट्रेलर शानदार लग रहा है! वाकई अब फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. यह सेल्युलाइड के लिए बनाई गई कहानी है।

#83Trailer in தமிழ், https://t.co/e4jseTiNmL Super entertaining trailer filled with big and glossy visuals, even though it runs for a long time. Will be exciting to see this film on the big screens on December 24th!

