Hijab Controversy: कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है। जो उन्हें संविधान से मिला है। फिर चाहे बिकिनी हो, घूंघट, जींस या फिर हिजाब। यह महिला का अधिकारी है। वह जो पहनना चाहे पहन सकती है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें। प्रियंका के इस बयान पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने सवाल खड़े किए है।

प्रियंका के ट्वीट को किया री-ट्वीट

शर्लिन चोपड़ा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट को री-ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मिसेस वाड्रा, भारतीय संविधान की आपकी समझ के अनुसार, क्या लड़कियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिकिनी पहनने की अनुमति है। अगर हां, तो किस तरह की। माइक्रो-बिकिनी या सी-थ्रू बिकिनी। मेरे पास काफी हैं। मुझे खुशी होगी इन्हें डोनट करने में।

Mrs. Vadra, as per your interpretation of the Indian Constitution, is it permissible for girls to wear bikinis to educational institutions?

If yes, then, what kind?

Micro-bikinis and/or see-through bikinis ?

(P.S. I have tons of them and I'd be happy to donate them if need be.) https://t.co/UniYmsRYPQ

— Sherlyn Chopra (शर्लिन चोपड़ा)🇮🇳 (@SherlynChopra) February 9, 2022