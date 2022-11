IFFI 2022: इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का समापन आज हो गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां समारोह था, जो कि 20 नवंबर से शुरू हुआ था। इस साल यह समारोह गोवा में आयोजित किया गया। जिसमें 79 देशों से 280 फिल्में दिखाई गईं। बता दें कि इस समारोह का उद्घाटन इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने किया था। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इंडिया में हिंदी सहित अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों का प्रीमियर भी किया गया। वहीं अब इसके समापन समारोह में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं।

Goa | Congratulations to the superstar of our times Chiranjeevi Ji who has been conferred with Indian Film Personality of the Year award.He has had an illustrious career spanning nearly 4 decades&over 150 films that have left audiences spellbound: Union min Anurag Thakur at IFFI pic.twitter.com/sXVr7y1fdX

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में आयुष्मान खुराना, आशा पारेख, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता, राणा दग्गुबती, आनंद राय के साथ-साथ कई बड़ी हस्तियां इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई है। अक्षय कुमार सहित साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी भी इस समारोह में शामिल हुए। वहीं चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवाॅर्ड से सम्मानित भी किया गया है।

Panaji, Goa | Over 282 movies were screened at the 53rd edition of International Film Festival of India (IFFI). Strength of IFFI is increasing every year. I'm hopeful that in future it will be grander so that we can internationalize regional content: Union I&B Min Anurag Thakur pic.twitter.com/lvP93nakOD

