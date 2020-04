Irrfan khan died : इरफान खान की 54 साल की उम्र में मौत हो गए हैं। तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उन्हें कल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिल्मकार शुजीत सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की है। वैसे बुधवार को रात लगभग 1 बजे एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में कोलोन इन्फेक्शन के कारण भर्ती कराने की बात कही गई थी।

लगभग दो साल से इरफान एक खतरनाक बीमारी का सामना कर रहे थे। उन्हें न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर था। 2018 में जैसे ही उन्हें इस बीमारी का पता लगा था वो लंदन चले गए थे और इसका इलाज करवाया था। आज करीब 11.30 पर फिल्मकार Shoojit Sircar ने ट्वीट किया और इरफान की मौत की बुरी खबर सुनाई।

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.

