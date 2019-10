Sye Raa Narasimha Reddy के प्रोड्यूसर की पत्नी के बाद साउथ से उठी आवाज, मोदीजी...इकोनॉमी केवल हिंदी फिल्मों से नहीं चलती

हाल ही में शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, एकता कपूर जैसी बॉलीवुड दिग्गज पीएम नरेंद्र मोदी की ‘Change Within’ इवेंट में पहुंचे थे और इसके साथ ही महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने की पहल की गई। शनिवार शाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन दिग्गजों को एक छत के नीचे देखा गया था लेकिन इस समारोह में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी अभिनेता मौजूद नहीं था। तेलुगु स्टार राम चरण की पत्नी उपासना ने इंस्टाग्राम इस बारे में अपनी बात रखी और सवाल उठाया कि पीएम मोदी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं।

तेलुगु स्टार राम चरण की पत्नी उपासना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'सबसे प्रिय नरेंद्र मोदीजी। हम भारत के दक्षिण में रहने वाले आपकी प्रशंसा करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आप पर गर्व है। हमने महसूस किया कि अग्रणी व्यक्तित्व और सांस्कृतिक प्रतीक का प्रतिनिधित्व केवल हिंदी कलाकारों तक सीमित था और दक्षिण फिल्म उद्योग की उपेक्षा की गई थी। मैं दर्द के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि इसे सही भावना के साथ लिया जाए। जय हिन्द।'

उपासना के बाद राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय एक्ट्रेस खुश्बू सुंदर ने भी ट्विटर के जरिए मोदी जी के साउथ फिल्म इंडस्ट्री को नजरअंदाज करने पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने लिखा, 'उन सभी लोगों के लिए जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी से भारतीय सिनेमा की ओर से मुलाकात की, @PMOIndia को याद दिलाना चाहेंगे कि अकेले हिंदी फिल्में इस देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व या योगदान नहीं करती हैं। सिनेमा का सबसे बड़ा योगदान है।'

With al due respects to all those who met our H’ble PM @narendramodi ji last eve on behalf of Indian cinema, would like to remind @PMOIndia that Hindi films alone do not represent or contribute to the economy of this country. South Indian cinema is the largest contributor.. cont. — KhushbuSundar ❤️ master of all trades, jack of non (@khushsundar) October 20, 2019

उन्होंने कहा, 'साउथ इंडियन सिनेमा विश्व स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा दक्षिण भारत से आती है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार दक्षिण भारत से हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दक्षिण भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ तकनीशियन दक्षिण भारतीय हैं। इसलिए दक्षिण उद्योग को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? यह असमानता क्यों?'

South Indian cinema represents our country globally. The best of talent comes from south india. The biggest superstars come from south india. India’s best actors belong to south india. Best technicians are South Indian. So why was South industry not invited? Why this inequality? — KhushbuSundar ❤️ master of all trades, jack of non (@khushsundar) October 20, 2019

उन्होंने आगे लिखा, 'वास्तव में सराहना करेंगे अगर मेरे अग्रदूतों और साथियों जिन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा को देश का गौरव बनाया है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और उन्हें उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना मुझे लगता है कि वे इसके योग्य हैं। @PMOIndia से गौर करने की उम्मीद है।'