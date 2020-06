Janhvi Kapoor की नई फिल्म Gunjan Saxena: The Kargil Girl के बारे में बड़ा फैसला आखिर हो ही गया। यह फिल्म अब Netflix पर रिलीज की जा रही है। इसे थिएटरों में तो काफी पहले रिलीज हो जाना चाहिए था। लॉकडाउन के कारण सिनेमाघर बंद हैं और ये भी पता नहीं है कि कब खुलेंगे। ऐसे में निर्माता सिनेमाघरों पर निर्भरता कम कर रहे हैं और OTT प्लेफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते 'गुलाबो सिताबो' का भी वर्ल्ड प्रीमियर प्राइम वीडियो पर हो रहा है। प्राइम वीडियो पर ही विद्या बालन की 'शकुंतला देवी' का आना भी तय हुआ है।

यह तय नहीं है कि फिल्म Netflix पर कब रिलीज होगी। जाहन्वी ने इस फिल्म को जॉर्जिया में शूट किया गया है। Gunjan Saxena: The Kargil Girl में वे कॉम्बैट पायलेट Gunjan Saxena का रोल कर रही हैं। उन्हें फिल्म के लिए कड़ी ट्रेनिंग भी करना पड़ी थी। फिल्म शुर करते वक्त धर्मा प्रोडक्शन्स ने घोषणा की थी 'धर्मा प्रोडक्शन गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की कहानी बड़े परदे पर दिखाने जा रहे हैं, वो भारतीय एअर फोर्स की पहली महिला पायलेट थीं जिन्हें युद्ध पर भेजा गया था।'

We are proud to be telling the true story of Flight Lt. Gunjan Saxena, India's first Air Force woman officer who went to war - on the big screen. Stay tuned, first look coming up tomorrow morning! pic.twitter.com/mfEQPoJCln

