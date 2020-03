पूरा देश जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक हो रहा है, वहीं सिंगर Kanika Kapoor की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना वायरस पीड़ित Kanika Kapoor अब तक कई लोगों को यह संक्रमण दे चुकी है। एक और खुलासा यह हुआ है कि लंदन से लखनऊ आने के बाद Kanika Kapoor ने एक होली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब इस होली पार्टी में शामिल लोगों का पता लगाया जा रहा है और जांच करवाई जा रही है। Kanika Kapoor की इस होली पार्टी का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस बीच, कोरोना वायरस के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में Kanika Kapoor के खिलाफ यूपी में दो और एफआईआर दर्ज हुई हैं।

Kanika Kapoor की होली पार्टी का यह वीडियो 13 मार्च का है। पार्टी में Kanika Kapoor कई लोगों से बात करती नजर आ रही हैं। सफेद सूट पहने Kanika Kapoor के आसपास काफी भीड़ है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो कई उन्हें गुलदस्ता दे रहा है। कनिका कपूर का लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज चल रहा है।

Kanika kapoor in holi party amongst COVID fear even after being educated. This is right after returning from London.

अभिनेता अनुपम खेर व कई स्टार किड स्वदेश लौटे

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच फिल्मी सितारों का विदेश से लौटने का सिलसिला जारी है। अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा, उनके पति आनंद आहूजा, भजन गायक अनूप जलोटा के बाद अब अनुपम खेर मुंबई लौट आए हैं। सात ही विदेश में पढ़ाई कर रहे कई स्टार किड ने लौटे हैं। इनमें अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल, अभिनेता अजय देवगन और अभिनेत्री काजोल की बेटी न्यासा शामिल हैं। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी खुशी हाल ही में न्यूयॉर्क से मुंबई लौटी हैं। बाबिल लंदन और न्यासा सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी की जांच की जा रही है।

ऋषि कपूर को सताई पाकिस्तान की चिंता

इस बीच, अभिनेता ऋषि कपूर को पाकिस्तान की चिंता सताई है। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील करते हुए कहा कि वे अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दें। उन्होंने ट्वीट किया, "पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भी अपने देश को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह देनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग भी हमें बेहद प्रिय हैं। वैसे भी एक वक्त पर हम एक ही थे। यह एक वैश्विक संकट है। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं। मानवता जिंदाबाद।"

With all due respect, Pakistan Prime Minister Imran Khan should also advice his country to take adequate precautions. People of Pakistan are also dear to us. Once we were one. We are concerned too. This is a global crisis. No ego matter this. We love you guys. Humanity zindabad !

