Irrfan Khan की मौत की खबर ने हर किसी को रूला दिया है। लंबी जंग लड़ने के बाद आखिरकार खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया लेकिन हर कोई उनसे जुड़े अपनी यादें संजो रहा है। Kartik Aaryan के लिए इरफान खान की मौत की खबर उन्हें उन यादों में ले गई जब उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक्टिंग की थी तो वह भी इरफान खान की कॉपी लेकिन वे उसमें असफल रहे हैं।

कार्तिक आर्यन ने इरफान खान के लिए ट्वीट किया, 'मैंने सबसे पहली एक्टिंग मेरी पहली फिल्म की वर्कशॉप में की थी जहां मुझे मकबूल से इरफान सर के सीन को रीक्रिएट करना था। और मैं इसमें असफल रहा। मैं बार-बार कोशिश करता रहा लेकिन सफल न हो सका। जब हम एक्टर के बारे में सोचते हैं तो पहला चेहरा जो चेहरे के सामने आता है।'

My first ever acting was in a workshop for my first film where all I had to do was try to recreate a scene of Irrfan sir from Maqbool. And I failed. I keep trying that scene often. And I fail.

First face that comes to mind when we think Actor.

💔 #IrrfanKhan Sir RIP pic.twitter.com/TRs8sXWSHt

