Rishi Kapoor का अचानक यूं गुजर जाना पूरे भारत के लिए एक सदमे की तरह रहा। ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म Sharmaji Namkeen को लेकर एक असमंजस की स्थिति है क्योंकि इस फिल्म का कुछ हिस्सा ही शूट होना शेष था। ऋषि कपूर को ही अपने हिस्से का काम पूरा करना था। अब बड़ा सवाल है कि आखिर यह फिल्म रिलीज होगी भी या नहीं। वैसे इसके निर्माता तय कर चुके हैं कि इसे रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जूही चावला भी लीड रोल में हैं।

निर्माता हनी त्रेहान याद करते हैं 2018 की जनवरी का वो दिन जब ऋषि कपूर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई थी। वो निर्देशक हितेश भाटिया के साथ ऋषि कपूर के घर गए थे। ऋषि को पटकथा अच्छी लगी और उन्होंने फिल्म साइन कर ली। त्रेहान याद करते हैं कि फिल्म शुरू होते ही ऋषि कपूर बीमार हो गए और उन्हें ईलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ गया।

Wishing 'SHARMAJI NAMKEEN ' all the very very best, as shooting starts to roll !! May it be one of the most charming films of 2020 ..!!😇🥰 @chintskap @ritesh_sid @FarOutAkhtar @HoneyTrehan pic.twitter.com/C2JCXo26e4

— Juhi Chawla (@iam_juhi) December 9, 2019