फिल्म 'आदिपुरुष' का पुरजोर विरोध पूरे देश में जारी है। इस फिल्‍म में रामायण के पात्रों के अपमानजनक चित्रण पर देश भर के नागरिकों में गुस्‍सा है। आज इस क्रम में मुंबई के मशहूर गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर सिनेमा के कार्यकारी निदेशक मनोज देसाई का आक्रोश भरा बयान सामने आया है।

उन्‍होंने कहा, "हमने सोचा था कि फिल्म सुपरहिट होगी। रामायण को इस तरह नहीं लिखा गया है जैसा फिल्‍म में दिखाया गया है। इसके अलावा जिस तरह से फिल्म में हनुमान जी और रावण को दिखाया गया है, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। कृति सेनन सीता कैसे हो सकती हैं।

हर जगह फिल्म के शो रद्द हो रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं को जेल होनी चाहिए। आज या कल तक फिल्म सिनेमाघरों से हटा दी जाएगी। हमें नुकसान हुआ है बहुत नुकसान हुआ है।

सभी सिनेमाघरों को घाटा हुआ है। उन्होंने संवाद बदल दिए हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लोग बहुत गुस्से में हैं। हमने टिकटों की कीमत कम कर दी है लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं।

