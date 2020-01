सिंगर-कम्पोजर Anu Malik पर लगा MeToo मामला अब सबूतों के अभाव में बंद हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनु मलिक पर लगे यौन शोषण के के मामले को बंद कर दिया है। इस पर अब Sona Mohapatra आयोग पर भड़क गई है। आयोग पर इस बात से नाराज हो गई है कि उन्होंने गलत खबर फैलाई कि वह उससे जुड़े दस्तावेज देने में असफल रही।

रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग ने तब अनु मलिक पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले को तब बंद करने का फैसला किया जब सोना मोहापात्रा ने जो दस्तावेज देने का वादा किया था, वह नहीं दे सकी। इस मामले को रोके रखने का कोई आधार नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि सोना ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया।

ट्वीट में सोना मोहापात्रा ने कहा कि वह भारत में नहीं थी तब यह पूरा एपिसोड हुआ। उन्होंने दावा किया कि आयोद द्वारा जारी की गई रिपोर्ट गलत है।

उन्होंने लिखा, 'मैंने अभी पेरिस में एक इवेंट खत्म किया है जहां मैं एक यूरोपीय एजेंसी द्वारा इसरो सैटेलाइट लॉन्च में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और मुझे मेरे रिस्पॉन्स से खुश थी कि सोशल मीडिया पर इस दिल दहला देने वाली खबर को सुनने और पढ़ने को मिली। NCW चेयरपर्सन का वह बयान गलत है। मैंने कई टेस्टिमोनिज को शामिल किया था और इसके लिए कुछ दिनों के भीतर उनसे यह मेल किया। मेरे दस पेज के लिए एक लाइन रिप्लाई मिला 'शिकायत के संबंध में आगे कुछ हो तो कृपया भेजें।'

सोना ने यह भी कहा, 'मैंने रेखा शर्मा से इस बारे में बात करने का अनुरोध किया। सभी को मेल पर एक लाइनर, अजीब प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। उन्होंने मेरे या नेहा भसीन या श्वेता पंडित के साथ जुड़ने या जुड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, जो कई टिस्टिमोनिज में थे जो पब्लिक डोमेन में थे। मैं नियत प्रक्रिया और प्रणालियों में विश्वास करती हूं और जैसा मुझे कहा गया था वैसा ही किया। वे वापस लिखने या बात करने और वास्तव में हमसे मिलने के लिए कुछ दिलचस्पी दिखा सकते थे। उन्होंने नहीं किया यौन उत्पीड़न के मामलों में आप और कौन से दस्तावेज दे सकते हैं? क्या हम इसे रिकॉर्ड या शूट कर सकते हैं जब यह होता है? क्या यह भी संभव है।'

Dear India, My response 👇🏾👇🏾👇🏾. to the honourable chairperson, @NCWIndia point to point is given below in the first page. I cannot get to speak to her in person either on the phone or the mails which come many times without a name so have to put it here in the public domain. pic.twitter.com/gkRvn8XNLQ

— ShutUpSona (@sonamohapatra) January 18, 2020