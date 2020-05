बॉलीवुड एक्‍टर Nawazuddin Siddiqui को उनकी पत्नी Aaliya Siddiqui आलिया सिद्दीक़ी ने तलाक़ और गुजारे भत्ते के लिए क़ानूनी नोटिस भेजा है। आलिया के वकील अभय सहाय का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण स्पीड पोस्ट की व्‍यवस्‍था नहीं हो पाई। इसलिए यह नोटिस 7 मई को WhatsApp और E-Mail के ज़रिए भेजा गया है। वक़ील का यह भी कहना है कि नवाज़उद्दीन ने अभी तक इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आलिया के वकील सहाय ने कहा- हमारी क्लाइंट ने WhatsApp से भी नोटिस भेजा था, जिसमें मेंटेनेंस भत्ते और तलाक़ के लिए भेजा गया है। अभय सहाय ने ज़्यादा डिटेल्स देने से इंकार कर दिया, क्योंकि अभी यह नोटिस गोपनीय है। हां, यह जरूर बताया कि नवाज़ व उनके परिवार पर लगाये गये आरोप गंभीर हैं।

ताजा पोस्‍ट में नवाज़ ने जताया बहन को खोने का दुख

नवाज़ ने ट्विटर पर हाल ही में पोस्‍ट में अपनी बहन को खोने का दुख जताया है। उन्‍होंने लिखा, हाल ही में छोटी बहन के चले जाने की वजह से मेरी 71 साल की मां को दो बार एनजाइटी अटैक आया था। हमने राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया है। हम अपने घर बुढाना में क्वारंटाइन में हैं। कृपया आप लोग भी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।

11 साल पहले हुई थी शादी

नवाज़ और आलिया की शादी वर्ष 2009 में हुई थी। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे भी हुए। इससे पहले नवाज़ की शीबा से शादी हुई थी जिसका निधन हो चुका है। इन दिनों लॉकडाउन के चलते नवाज़ इस वक़्त उत्‍तर प्रदेश स्थित अपने गृहनगर बुढाना में रह रहे हैं। गत 12 मई को ही नवाज़ यहां परिवार के साथ आए हैं। लॉकडाउन में यात्रा करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से बकायदा परमिशन ली थी।

