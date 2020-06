Neha Kakkar आज अपना 32nd birthday मना रही हैं। नेहा मिसाल हैं इस बात की कि कोई सिंगर अपने काम से वो ऊंचाई पा सकता है जो बड़े-बड़े फिल्मी सितारों को नसीब होती है। इस बात सबूत हैं नेहा कक्कड़ के सोशल मीडिया अकाउंट, जिन पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आज नेहा अपने बर्थडे पर इन्हीं फॉलोअर्स को खुश करने वाली हैं। नेहा कक्कड़ ने तय किया है कि शनिवार शाम वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव जाएंगी। यह इवेंट वो शाम सात बजे शुरू करेंगी और उन्होंने वादा किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो यहां मौका देना चाहेंगी।

नेहा कक्कड़ ने अपने टि्वटर हैंडर पर लिखा है 'गेस कीजिए क्या... मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने साथ लाइव लेकर आने वाली हूं, आज शाम 7 बजे। कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। आपके पास 30 सेकंड हैं मेरे बारे में कुछ कहने के लिए, जो भी आप कहना चाहें... कहें। 30 सेकंड इसलिए कि आप सभी जानते हैं नेहा कक्कड़ लवर्स की गिनती ही नहीं हो सकती है।'

Guess what! I’m gonna take You Live with Me on My Instagram Live today at 7 pm. 😍 Will try taking as many as possible 😅 You have 30 seconds to say whatever you wanna say to me, 30 seconds coz as you all know there are end number of NeHearts / Neha Kakkar Lovers ♥️ pic.twitter.com/uBvLK3zgAK

— Neha Kakkar (@iAmNehaKakkar) June 6, 2020